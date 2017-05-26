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Вячеслав Колосков: рад приветствовать возвращение Фурсенко в футбол

Почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что не самая удачная с точки зрения результата и управления деятельность в РФС может стать для бывшего главы организации Сергея Фурсенко стимулом для самосовершенствования в работе на руководящей должности в петербургском "Зените".

"Я рад приветствовать возвращение в футбол бывшего президента клуба "Зенит" и бывшего главу Российского футбольного союза Сергея Александровича Фурсенко. Он человек футбольный, прошедший серьезную школу сначала в клубе, а потом в РФС, а это бесценная школа, тем более она была не очень удачная с точки зрения результата и, может, управления. Это очень хороший стимул для самосовершенствования", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков Фурсенко Зенит
Сегодня, 21:10
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:19) #
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Я рад приветствовать возвращение в футбол бывшего президента клуба "Зенит" и бывшего главу Российского футбольного союза Сергея Александровича Фурсенко.

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