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Виталий Шашков: решения по поводу Скрипченко нет
Совет директоров "Крыльев Советов" примет решение по поводу целесообразности продолжения сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Скрипченко на следующей неделеб рассказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
"У меня такой информации нет. Решения по поводу Скрипченко нет, оно будет принято на следующей неделе на совете директоров. Пока еще совет директоров не собирался", - цитирует Шашкова ТАСС.
"У меня такой информации нет. Решения по поводу Скрипченко нет, оно будет принято на следующей неделе на совете директоров. Пока еще совет директоров не собирался", - цитирует Шашкова ТАСС.
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