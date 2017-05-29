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Олег Иванов: завтра лечу в Грозный, будем обсуждать с руководством мое будущее

Полузащитник "Терека" Олег Иванов рассказал, что завтра прилетит в Грозный для обсуждения своего будущего с руководством клуба.

"У меня до 31 мая контракт с "Тереком". Завтра лечу в Грозный, будем обсуждать с руководством. Поговорим, нужно понять позицию клуба. Какие есть предложения? Ко мне лично никто не обращался. Обо всем читаю в газетах", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 20:38
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