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Леонид Федун: интерес к Зобнину? А что, "Шальке" и "Рома" круче, чем "Спартак"?

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что перед уходом в европейский клуб полузащитник Роман Зобнин? должен показать себя в Лиге чемпионов.

"Интерес к Зобнину со стороны "Шальке" и "Ромы"? А что, "Шальке" и "Рома" круче, чем "Спартак", с точки зрения зарплат, бонусов? Нет. Мы видели, как Зинченко ушел на пике в "Манчестер Сити". Где он сейчас?

Роману нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионов. Давайте откровенно говорить: уровень нашего чемпионата достаточно средний. Мы шестые-седьмые в Европе. Именно Лига чемпионов показывает, ху из ху", - сказал Федун в эфире программы "Все на футбол".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Зобнин Спартак Шальке Рома
Вчера, 23:49
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14
(5)
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:58) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
laughing
SPV пишет, что Рома не хуже Ювентуса, Федун говорит, что спартак не хуже Ромы.
Пипец какой-то...
3 июня с Реалом должен играть спартак))))
Вы там что едите? Жмых?
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Интерес к Зобнину со стороны "Шальке" и "Ромы"? А что, "Шальке" и "Рома" круче, чем "Спартак

Хах. Это даже не пижонство, это - диагноз... Да вы обыграйте для начала нынешние Рому и Шальке. Тогда и вякните чё-нить... вернее хрюкнете.

16 лет сидели - тише воды. ниже травы. Чемпиёны. И вот попёрло... жлобство)))
Регистрация: 24.09.2013
№12 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, если только по зарплатам. Но ведь важно не только это, а и сила чемпионата, условия жизни, да и уровень клуба. Рома, конечно не киприоты, но посильнее спама


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: Makaveli
В России пока что нет такого игрока кто бы мог заиграть в Европе

Цитата: CSKA-180505
Есть и его зовут Игорь Акинфеев!

sweat_smile laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 00:16) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Да Игарь дырка,распиарили его глоры цска,а потом его опускает вся Европа.

пусть хлебают теперь полной ложкой)
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:12) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: CSKA-180505
Есть и его зовут Игорь Акинфеев!

joy который в Европе как раз обосрался во всех крупных турнирах,а в РФПЛ все его сухарики с Томью и Уралами, после встреч со Спартаком рухнули вместе с его очком,которое прошил в дерби Челинтано laughing

Да Игарь дырка,распиарили его глоры цска,а потом его опускает вся Европа.
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Есть и его зовут Игорь Акинфеев!

joy который в Европе как раз обосрался во всех крупных турнирах,которому кореец срочник отгрузил с тумбочки на ЧМ,в ЛЧ вообще Сухорян побил все мыслимые и не мыслимые антирекорды,а в РФПЛ все его сухарики с Томью и Уралами, после встреч со Спартаком рухнули вместе с его очком,которое прошил в дерби Челинтано laughing
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Че за клоунский заголовок?)
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Black Fox (Вчера, 23:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA-180505
Есть и его зовут Игорь Акинфеев!

Когда-то мог. В свое время наравне с Нойером котировался. Но решил остаться в нашем болоте и подскис. Сейчас никому в Европе не нужен.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:56) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA-180505
Есть и его зовут Игорь Акинфеев!

не смеши мои пятки он там сейчас задаром никому не нужен. деградировал полностью. когда звали после евро 8 надо было ехать. а сейчас он продукт внутреннего потребления не больше


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:54) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Makaveli
В России пока что нет такого игрока кто бы мог заиграть в Европе увы)

Есть и его зовут Игорь Акинфеев!
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:53) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
феерический далбоёб...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Black Fox (Вчера, 23:53) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
"Интерес к Зобнину со стороны "Шальке" и "Ромы"? А что, "Шальке" и "Рома" круче, чем "Спартак", с точки зрения зарплат, бонусов?

Истинный евреец. Для него кроме зарплат и бонусов других мотиваций не существует...

Цитата: Makaveli
В России пока что нет такого игрока кто бы мог заиграть в Европе увы

В суперклубе - нет. А в каком-нибудь Хоффенхайме или Зальцбурге - сколько угодно


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Makaveli (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (6)

В России пока что нет такого игрока кто бы мог заиграть в Европе увы)
Регистрация: 14.04.2017
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