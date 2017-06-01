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Давид Юрченко признан лучшим игроком "Анжи" в минувшем сезоне

Лучшим игроком "Анжи" сезона 2016/2017 по версии болельщиков стал голкипер Давид Юрченко, сообщает официальный сайт клуба.

Юрченко набрал наибольшее количество голосов – 637. Основную конкуренцию Давиду составил другой страж ворот "Анжи" Александр Беленов, набравший в итоге 631 голос. На третьем месте расположился полузащитник Бернард Бериша (421).

Давид Юрченко в сезоне 2016/17 провел 12 игр, пропустил 20 мячей.
Теги: Юрченко Анжи
Сегодня, 16:15
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