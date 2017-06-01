Опрос:

Новости партнеров

Агент Миланова: у Георгия есть желание играть в ЦСКА

Болгарский полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов сохраняет желание остаться в армейской команде, заявил агент хавбека Мирчо Димитров.

"Нас еще никто не приглашал. Георги сейчас тренируется в сборной, у него игра с Белоруссией, а потом начинается сбор в ЦСКА. У нас был разговор со спортивным директором Олегом Яровинским о том, что желание вести переговоры есть. Но пока ничего не было. Конечно, у Георгия есть желание играть в ЦСКА", - цитирует Димитрова "Р-Спорт".
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 19:29
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Как там РоМУЛо поживает?

отлично,смотрит конечпоки в дерби smile
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: -Invader-
Как там РоМУЛо поживает?

Избежал жадных лапок цыгана-конокрада и приставаний нищего четырехпалого еврея - отдыхает на песочке в Бразилии, с чемпионством вот поздравил... Лучше скажи, как там ваш бледнокожий викинг Страндберг вспоминает период. когда он вляпался в цскал? Поди с умилением - как он кедровые шишки в аренде в Сибири собирал?
Как с Авеном дела? Хорошо он намекнул про долги и деньги за ЛЧ, вместо сметанки опять без денег придется тунца, да? laughing А еще в прошлом году у вас лафа была... Выйдут на поле, Ласнут Траорца - и обратно в стойло. Романтика!
Верблюда не отвязывайте, копытные - убежит. И за Витиньей следи - еще 5 лет сафари за ним устраивать - денег нет


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Sidhe,
Как там РоМУЛо поживает? laughing
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:50) #
  • -4
  •  (4)
online

Странно не хотеть с погонялом МУЛанов


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.