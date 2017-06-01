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Форвард "Вест Бромвича" Саломон Рондон может вернуться в "Рубин"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может вернуться в "Рубин", информирует "Спорт-Экспресс".

Сообщается, в приобретении венесуэльского форварда заинтересован лично Курбан Бердыев, который сегодня попрощался с "Ростовом" и, по всей видимости, возглавит казанцев.

Рондон выступал за "рубиновых" в период с 2012 по 2014 годы и был продан в "Зенит" после того, как команду покинул Бердыев.
Теги: Рондон Бердыев Рубин Вест Бромвич Трансферы
Сегодня, 20:45
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№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sidhe
О! Бомжам он точно накидает

Они его опять уведут и продадут в Вест Бромвич.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Ой ..ля... Еще один. Гоните этих игроков далеко и надолго. Пусть в АПЛ подтирается.

Вот что странно, за Рубин болею с 2003 года..радовался любым трансферам клуба. Но сейчас аж противно. Люди, кинувшие клуб после ухода тренера, сейчас с этим же тренером возвращаются. И не на малую з.п. А нынешний состав не годен вообще чтоли?

Жесть какая-то. Даже переживать не буду. Это как купленному чемпионству радоваться. Ну как так можно то...
Регистрация: 5.08.2015
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:47) #
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online

О! Бомжам он точно накидает


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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