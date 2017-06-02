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"Анжи" подписал контракты с тремя воспитанниками своей академии
Три воспитанника академии "Анжи" подписали контракты с клубом. Анар Панаев, Джамал Джафаров и Сергей Бабкин подставили подпись под соглашениями, которые рассчитаны на три года.
"Сегодня для вас открылись двери в большой футбол. Мы надеемся, что вы вырастите в больших мастеров и тем самым оправдается вложенный труд тренеров академии "Анжи". Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство футбольного клуба "Анжи" за внимание и заботу, которую клуб проявляет к делам Академии и к каждому воспитаннику, в частности", - сказал директор академии Магомед Исаев.
ФК "Анжи"
"Сегодня для вас открылись двери в большой футбол. Мы надеемся, что вы вырастите в больших мастеров и тем самым оправдается вложенный труд тренеров академии "Анжи". Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство футбольного клуба "Анжи" за внимание и заботу, которую клуб проявляет к делам Академии и к каждому воспитаннику, в частности", - сказал директор академии Магомед Исаев.
ФК "Анжи"
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