"Анжи" подписал контракты с тремя воспитанниками своей академии

Три воспитанника академии "Анжи" подписали контракты с клубом. Анар Панаев, Джамал Джафаров и Сергей Бабкин подставили подпись под соглашениями, которые рассчитаны на три года."Сегодня для вас открылись двери в большой футбол. Мы надеемся, что вы вырастите в больших мастеров и тем самым оправдается вложенный труд тренеров академии "Анжи". Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство футбольного клуба "Анжи" за внимание и заботу, которую клуб проявляет к делам Академии и к каждому воспитаннику, в частности", - сказал директор академии Магомед Исаев.