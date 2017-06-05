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Кристиан Нобоа: "Зенит" - это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью

Полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал свой переход из "Ростова" в "Зенит" на правах свободного агента.

— Кристиан, мы рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге и "Зените". Расскажите о своих эмоциях после подписания соглашения.

— Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. "Зенит" - это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

— Когда начались переговоры о переходе в "Зенит"? Ведь в СМИ эта информация вообще не просочилась.

— На самом деле разговоры шли еще год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всем договорились.

— То есть вы особо не раздумывали?

— От приглашения такого клуба, как "Зенит", переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, — от этого невозможно отказаться. Повторюсь, "Зенит" — это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

— Команду только что возглавил Роберто Манчини. Это повлияло на ваше решение?

— То, что "Зенит" возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

— Каковы теперь ваши дальнейшие планы?

— 12-13 июня я прилетаю в Петербург, 14-го прохожу медосмотр, а на следующий день улетаю вместе с командой на сбор.

ФК "Зенит"
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 00:00
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(1)
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Еще не перешел, а грибная диета сказалась. Синит - это суперглуп, и ты теперь стал его частью, как Рязанцев


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 00:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Здорово! Ещё бы Натхо!
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 00:07) #
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online

"Супер-клуб"... а все НИКАК в ЛЧ не попадет. Все переходящие в "топ" и "великий" клуб, мечтают о трофеях.... Помните Дзюба два года назад , оплевав "Спартак" и "Ростов" рванул за шагом вперед и трофеями (на самом деле за баблом), потом Новосельцев, а теперь и Нобоа... Только вместо движения наверх, адм. ресурсники и халявщики пролетают второй год подряд мимо ЛЧ, униженные тем же "Ростовом", а ныне "Спартаком" и ЦСКА... И не гарантия, что в следующем сезоне будет лучше. Бердыев давно (в прошлом году) советовал ему и хотел отпустить в Питер... Игрок хороший, но после игр сборной и суточных перелетов (Эквадор), месяц в себя приходит, а потом опять сбор. Когда перерыв между играми сборных большой начинает показывать свой уровень. Так-что, накладно... и зарплата немалая и постоянные проблемы с адаптацией после смены часовых поясов, приходится кроить состав. Ну пусть хоть под занавес карьеры подзаработает, парень
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:06) #
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online

"Зенит" - это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

Кто бы сомневался!
Сейчас всех оставшихся после ухода Курбана ТОПов из РостоПА в Питер перевезут, и будет СУПЕРКОМАНДА! smile

P.S. Мешки, мешки для бабла пусть купит сразу же по приезду в Питер.
Регистрация: 6.08.2008
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