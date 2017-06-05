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Дмитрий Селюк: трансферная кампания "Зенита" меня шокировала

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника Кристиана Нобоа в "Зенит".

"Трансферная кампания "Зенита" меня шокировала. Для чего нужно было делать реорганизацию, чтобы с приходом Фурсенко и Сарсании, а также именитого Манчини, которого я очень хорошо знаю, сделать такой глупый трансфер? Во время реструктуризации "Зенита" Фурсенко были сделаны заявления о победе в Лиге чемпионов. С Нобоа они могут бороться разве что за попадание в Лигу Европы, Лигу чемпионов они просто не увидят.

Я не хочу обидеть Нобоа, но "Зенит" наступает на те же грабли. Или "Зениту" не хватило того же Новосельцева из "Ростова"? Бердыев – глыба тренерского цеха, у которого свое направление тренировочного процесса и подбора игроков. При этом, как ни странно, ни один футболист Бердыева не играл в другой команде, по крайней мере я не помню таких.

Азмуна Бекиевич не спешит отдавать в "Зенит", а Нобоа не готов решать большие задачи, что доказывает его пребывание как в ПАОК, где от него отказались, так и в "Динамо". Жаль, что таким образом подставляют только что подписанного Манчини. Уверен, что Манчини понятия не имеет, кто такой Нобоа. Сарсания, наверное, перепутал "Зенит" с "Атлантисом". Нобоа мог бы укрепить "Атлантис", но не "Зенит".

Хотелось бы пожелать Фурсенко более внимательно подходить к трансферной политике, чтобы не загнать "Зенит" в еще большее болото. Надеюсь, из "Рубина" или "Ростова" больше никто не перейдет в "Зенит", в противном случае уже сейчас можно прогнозировать, что "Рубин" завершит следующий сезон выше "Зенита".

А то, что "Рубин" будет бороться за место в тройке, я даже не сомневаюсь. Хотелось бы обратить внимание Галицкого, что у него появился конкурент за место в Лиге чемпионов.

Клуб, который провел реорганизацию и выступил с тем, что поставлены высокие цели, начал свою деятельность с каких-то непонятных трансферов. Если фигура Манчини, который выиграл разные лиги, соотносится с задачами, поставленными перед "Зенитом", то Нобоа точно сел не в тот травмай. Ему не на Невский, а в Приднестровье. Это не уровень "Зенита", – написал Селюк в своем блоге.
Теги: Селюк Нобоа Зенит Сарсания
Сегодня, 17:17
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13
(2)
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Манчини понятия не имеет, кто такой Нобоа.....Вот уж верно...
Регистрация: 21.11.2016
№12 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
smile вот прав так прав на все 1000%
Регистрация: 20.10.2011
№11 Написал: interested (Сегодня, 17:49) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Бердыев – глыба тренерского цеха, у которого свое направление тренировочного процесса и подбора игроков.
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Главное, что хотел сказать (и сказал) агентишка. Манчини перед Бердыевым - пигмей. ;)
Регистрация: 18.10.2013
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Zamba
Домингес, Ансальди, Рондон,

joy


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сарсания, наверное, перепутал "Зенит" с "Атлантисом". Нобоа мог бы укрепить "Атлантис", но не "Зенит".

laughing

хотя селюк тот еще дебил


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:38) #
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online

Надеюсь что Нобуа будет выполнять установки Манчини, а не Селюка и все у него будет хорошо.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
из тех кто ушел от Бердыева только Боккети более-менее играет, остальные сразу практически садились на лавку и с концами

Домингес, Ансальди, Рондон, Семак
Регистрация: 20.07.2009
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:31) #
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спартак - чемпион laughing
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«Ростов»
На месте Селюка не был бы столь категоричным относительно Нобоа. Он (Нобоа) уже играл в Лиге Чемпионов. Футболист он хороший, но он игрок Бердыева. Не уверен, что он действительно заиграет в Зените, но уровень его высокий.
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: safonas (Сегодня, 17:29) #
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из тех кто ушел от Бердыева только Боккети более-менее играет, остальные сразу практически садились на лавку и с концами


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Далеко не поклонник всех агентов, но в этом случае Селюк прав. К игрокам, невесть какого уровня(хотя, понятно, что не выше среднеевропейского), Маурисио, Мака, Молло, да и Жулиано с Гарсией недалеко ушли, ещё брать такого же уровня Нобоа...? Про игроков середины поля с нужным паспортом говорить не приходится, вообще, поскольку лимит никто не отменял, а лучше их по позициям и нет, а если и парочка наберётся, то никто их не отпустит.
Регистрация: 13.11.2009
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Без погонщика негров разберемся.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы обратить внимание Галицкого, что у него появился конкурент за место в Лиге чемпионов.

У Галицкого семечки на первом месте, а не футбол.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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