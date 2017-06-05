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Дмитрий Селюк: трансферная кампания "Зенита" меня шокировала
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника Кристиана Нобоа в "Зенит".
"Трансферная кампания "Зенита" меня шокировала. Для чего нужно было делать реорганизацию, чтобы с приходом Фурсенко и Сарсании, а также именитого Манчини, которого я очень хорошо знаю, сделать такой глупый трансфер? Во время реструктуризации "Зенита" Фурсенко были сделаны заявления о победе в Лиге чемпионов. С Нобоа они могут бороться разве что за попадание в Лигу Европы, Лигу чемпионов они просто не увидят.
Я не хочу обидеть Нобоа, но "Зенит" наступает на те же грабли. Или "Зениту" не хватило того же Новосельцева из "Ростова"? Бердыев – глыба тренерского цеха, у которого свое направление тренировочного процесса и подбора игроков. При этом, как ни странно, ни один футболист Бердыева не играл в другой команде, по крайней мере я не помню таких.
Азмуна Бекиевич не спешит отдавать в "Зенит", а Нобоа не готов решать большие задачи, что доказывает его пребывание как в ПАОК, где от него отказались, так и в "Динамо". Жаль, что таким образом подставляют только что подписанного Манчини. Уверен, что Манчини понятия не имеет, кто такой Нобоа. Сарсания, наверное, перепутал "Зенит" с "Атлантисом". Нобоа мог бы укрепить "Атлантис", но не "Зенит".
Хотелось бы пожелать Фурсенко более внимательно подходить к трансферной политике, чтобы не загнать "Зенит" в еще большее болото. Надеюсь, из "Рубина" или "Ростова" больше никто не перейдет в "Зенит", в противном случае уже сейчас можно прогнозировать, что "Рубин" завершит следующий сезон выше "Зенита".
А то, что "Рубин" будет бороться за место в тройке, я даже не сомневаюсь. Хотелось бы обратить внимание Галицкого, что у него появился конкурент за место в Лиге чемпионов.
Клуб, который провел реорганизацию и выступил с тем, что поставлены высокие цели, начал свою деятельность с каких-то непонятных трансферов. Если фигура Манчини, который выиграл разные лиги, соотносится с задачами, поставленными перед "Зенитом", то Нобоа точно сел не в тот травмай. Ему не на Невский, а в Приднестровье. Это не уровень "Зенита", – написал Селюк в своем блоге.
"Трансферная кампания "Зенита" меня шокировала. Для чего нужно было делать реорганизацию, чтобы с приходом Фурсенко и Сарсании, а также именитого Манчини, которого я очень хорошо знаю, сделать такой глупый трансфер? Во время реструктуризации "Зенита" Фурсенко были сделаны заявления о победе в Лиге чемпионов. С Нобоа они могут бороться разве что за попадание в Лигу Европы, Лигу чемпионов они просто не увидят.
Я не хочу обидеть Нобоа, но "Зенит" наступает на те же грабли. Или "Зениту" не хватило того же Новосельцева из "Ростова"? Бердыев – глыба тренерского цеха, у которого свое направление тренировочного процесса и подбора игроков. При этом, как ни странно, ни один футболист Бердыева не играл в другой команде, по крайней мере я не помню таких.
Азмуна Бекиевич не спешит отдавать в "Зенит", а Нобоа не готов решать большие задачи, что доказывает его пребывание как в ПАОК, где от него отказались, так и в "Динамо". Жаль, что таким образом подставляют только что подписанного Манчини. Уверен, что Манчини понятия не имеет, кто такой Нобоа. Сарсания, наверное, перепутал "Зенит" с "Атлантисом". Нобоа мог бы укрепить "Атлантис", но не "Зенит".
Хотелось бы пожелать Фурсенко более внимательно подходить к трансферной политике, чтобы не загнать "Зенит" в еще большее болото. Надеюсь, из "Рубина" или "Ростова" больше никто не перейдет в "Зенит", в противном случае уже сейчас можно прогнозировать, что "Рубин" завершит следующий сезон выше "Зенита".
А то, что "Рубин" будет бороться за место в тройке, я даже не сомневаюсь. Хотелось бы обратить внимание Галицкого, что у него появился конкурент за место в Лиге чемпионов.
Клуб, который провел реорганизацию и выступил с тем, что поставлены высокие цели, начал свою деятельность с каких-то непонятных трансферов. Если фигура Манчини, который выиграл разные лиги, соотносится с задачами, поставленными перед "Зенитом", то Нобоа точно сел не в тот травмай. Ему не на Невский, а в Приднестровье. Это не уровень "Зенита", – написал Селюк в своем блоге.
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