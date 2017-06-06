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Александр Бубнов: лучшая связка нападающих в сборной - Смолов и Полоз

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру cборной России в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0).

"Сборная очень организованно сыграла в обороне, неплохо прессинговала, было видно, что над этим работали, игроки понимали, что делать при потере мяча. А вот что касается, организации игры в атаке, то здесь мы плохо контролировали мяч и был большой процент брака. Были ли эта лучшая игра сборной России с точки зрения результата при Черчесове? Из того, что мы видели, думаю, да. Стартовый состав потихоньку вырисовывается. Жалко, что Зобнин получил серьёзную травму. Потеря таких игроков сказывается на игре, хотя в средней линии у нас достаточно игроков, чтобы ротировать состав. Лучшая связка нападающих в сборной? Сейчас для меня это Смолов и Полоз", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Полоз Смолов Сборная России
Вчера, 23:15
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