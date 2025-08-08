Камоцци: матч с "Локомотивом" может стать последним для Станковича в "Спартаке"

"Матч с "Локомотивом" может стать последним для Станковича в "Спартаке". Давайте посмотрим", - приводит слова Камоцци "Чемпионат".
Центральный матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" состоится завтра, 9 августа. Игра пройдет на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 18:00 по столичному времени.
После трех сыгранных туров красно-белые набрали 4 очка и находятся на 11-й строчке в турнирной таблице. "Железнодорожники" с 9 набранными баллами являются единоличным лидером чемпионата России.
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможной отставке главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"