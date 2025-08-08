- Ремонтные работы на стадионе должны быть завершены в августе, после чего планируется реновация газона. Ожидается, что команда вернется на свою домашнюю арену в октябре 2025 года, - сказал Мочалов Odds.ru.
"Пари НН" проведет матч 5-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" в Саранске. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России, не набрав ни одного очка в трех встречах Российской Премьер-Лиги.
Стало известно, когда "Пари НН" вернется на свой стадион
Директор ГАУ НО Стадион "Нижний Новгород" Валерий Мочалов рассказал о восстановительных работах стадиона "Пари НН".
