Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
1 - 1 1 1
АкронЗавершен

"Рубин" может подписать полузащитника из итальянской Серии А

Юльбер Рамадани может перебраться в Россию.
Фото: Getty Images
По информации источника, услуги 29-летнего опорного полузащитника Юльбера Рамадани предложены казанскому "Рубину". Сообщается, что сумма, которую "Лечче" хотел бы получить за своего игрока составляет около 600-700 тысяч евро.

Рамадани играет за итальянскую команду с августа 2023 года. Его контракт с клубом действует до лета будущего года. Всего за "Лечче" албанский хавбек провел 66 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и одним ассистом.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится