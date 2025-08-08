По информации источника, услуги 29-летнего опорного полузащитника Юльбера Рамадани предложены казанскому "Рубину". Сообщается, что сумма, которую "Лечче" хотел бы получить за своего игрока составляет около 600-700 тысяч евро.
Рамадани играет за итальянскую команду с августа 2023 года. Его контракт с клубом действует до лета будущего года. Всего за "Лечче" албанский хавбек провел 66 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и одним ассистом.
Источник: "СЭ"
"Рубин" может подписать полузащитника из итальянской Серии А
Юльбер Рамадани может перебраться в Россию.
Фото: Getty Images