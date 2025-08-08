Агент: я провел переговоры, в ближайшее время в "Краснодар" направят официальное предложение по Сперцяну

- Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провёл переговоры с "Саутгемптоном", в ближайшее время клуб направит в "Краснодар" официальное предложение. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, — большая редкость — это не может не подкупать.
Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб "Саутгемптон" заинтересован в услугах полузащитника сборной Армении и капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. По итогам прошлого сезона "святые" вылетели из АПЛ и новый сезон начнут в Чемпионшипе.
Сперцян является воспитанником краснодарской Академии. Его нынешний контракт с родным клубом истекает будущим летом. В текущем сезоне 25-летний хавбек уже принял участие в пяти матчах за "быков" во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый гол и три результативные передачи на партнеров.
Источник: Sport24
Фото: ФК "Краснодар"