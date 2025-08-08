Игрока "Спартака" пытаются устроить в чемпионат Бразилии

- Недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьезного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька - силовой защитник, способный сзади все забетонировать. Он говорит: "У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата". Посмотрим, что будет, - сказал Маньяков в шоу "Отдел футбола" от "РБ Спорт".
Даниил Денисов выступает за "Спартак" с 2020 года. Всего российский защитник провел 118 игр за основную команду красно-белых во всех турнирах, забив 1 гол и отметившись 7 голевыми передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего Даниила Денисова составляет 4 миллиона евро.
Агент защитника "Спартака" Даниила Денисова Александр Маньяков заявил, что ищет варианты для продолжения карьеры игрока в бразильском чемпионате.
Фото: "Чемпионат"