"Стоит ли увольнять Станковича? Его и уволят через несколько матчей. В этом королевстве кривых зеркал ничего не меняется. Причина неудач не в тренерах, а в тех людях, которые являются менеджерами. Болельщики ласково вспоминают дядю Леню Федуна и Зарему", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт со Станковичем до июня 2027 года.
На данный момент красно-белые располагаются на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 4 туре РПЛ команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским "Локомотивом".
Губерниев: Станковича уволят, а болельщики ласково вспоминают дядю Леню Федуна и Зарему
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"