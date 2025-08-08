Матчи Скрыть

Стала известна зарплата новичка "Спартака"

"Спартак" предлагает 30-летнему ганскому защитнику Александеру Джику зарплату в размере 2,2-2,3 миллиона евро плюс бонусы.
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
8 августа стало известно, что "Спартак" и "Фенербахче" согласовали трансфер защитника за 5 миллионов евро. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6,5 миллионов евро.

Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. На счету защитника четыре гола и две результативных передачи в 74 матчах.

