8 августа стало известно, что "Спартак" и "Фенербахче" согласовали трансфер защитника за 5 миллионов евро. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6,5 миллионов евро.
Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. На счету защитника четыре гола и две результативных передачи в 74 матчах.
Стала известна зарплата новичка "Спартака"
"Спартак" предлагает 30-летнему ганскому защитнику Александеру Джику зарплату в размере 2,2-2,3 миллиона евро плюс бонусы.
Фото: Ahmad Mora/Getty Images