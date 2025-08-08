- Для меня "Зенит" однозначно самый популярный клуб страны. Если брать, что было в прошлом, то "Спартак". Но сейчас на слуху "Зенит". У "Спартака" огромнейшая армия болельщиков, но для меня "Зенит" — номер один, - сказал Смольников "СЭ".
"Зенит" в прошлом сезоне финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. До этого петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом.
На данный момент команда Сергея Семака занимает шестое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех матчах.
Смольников назвал самый популярный клуб в России
Фото: "Чемпионат"