Смольников назвал самый популярный клуб в России

Бывший игрок "Зенита" Игорь Смольников считает петербуржский клуб самым популярным в стране.
Фото: "Чемпионат"
- Для меня "Зенит" однозначно самый популярный клуб страны. Если брать, что было в прошлом, то "Спартак". Но сейчас на слуху "Зенит". У "Спартака" огромнейшая армия болельщиков, но для меня "Зенит" — номер один, - сказал Смольников "СЭ".

"Зенит" в прошлом сезоне финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. До этого петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом.

На данный момент команда Сергея Семака занимает шестое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех матчах.

