Генич - о Станковиче: если ты тратишь 50-60 млн евро в год на игроков, надо отвечать за результат

"Если ты тратишь € 50-60 млн в год на новых игроков, надо отвечать за результат. Если результата не появится, будем вспоминать Станковича как Абаскаля, Тедеско и остальных", - передает слова Генича "Матч ТВ".
На старте нового сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством Деяна Станковича набрал четыре очка и располагается на 9-й строчке в турнирной таблице. В трех сыгранных турах красно-белые одержали одну победу, один раз сыграли вничью, а также потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей на данный момент составляет 2:4.
Популярный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"