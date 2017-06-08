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Дерби между ЦСКА и "Спартаком" может быть перенесено с 10 декабря на 20 февраля

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что дерби красно-белых с ЦСКА в следующем сезоне российской Премьер-Лиги может состояться не 10 декабря, а 20 февраля.

"На матч с ЦСКА есть резервная дата. Возможен перенос дерби с 10 декабря на 20 февраля. Будем думать, когда лучше", - цитирует Измайлова "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 19:30
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14
(1)
№14 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: boris-61
-в декабре и феврале не нужно проводить матчи в Российском чемпионате.


В феврале точно, либо футболистам придётся выходить на поле в коньках...


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Регистрация: 25.10.2008
№13 Написал: boris-61 Славгород (Сегодня, 19:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я думаю ребята хорошо подумают и перенесут матч на другое время.Такие матчи не должны проводится в экстремальных условиях.Мое мнение -в декабре и феврале не нужно проводить матчи в Российском чемпионате.
Регистрация: 13.12.2013
№12 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 19:55) #
  • -1
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online

Цитата: Hitman
Цитата: ljubljana
совсем идиот?Кони то тут причем?

joy а вот и очередной ослик вылупился из инкубатора

на вопрос то ответить, свинка
Регистрация: 1.02.2016
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ljubljana
совсем идиот?Кони то тут причем?

joy а вот и очередной ослик вылупился из инкубатора
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Соглашусь со всеми уже выступившими, похоже календарь составляют из каких то иных своих соображений. Дерби всея Руси и такое наплевательское отношение к нам болельщикам!!! Могли бы и 31 декабря назначить, к празднику зашибись ведь! Всё не для людей, всё не для народа!!! Симоняны, Мутко, а-у! Хоккей и то в крытом ходим смотреть!
Регистрация: 1.06.2017
№9 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 19:47) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Hitman
ослы...

совсем идиот?Кони то тут причем?заявление ведь от вашей своры
Регистрация: 1.02.2016
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Походу их набирают в руководство РФС в дурдоме или в Сините, что монопенисуально

они везде,от политики до РФС,инкубатор работает))
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
ослы

Походу их набирают в руководство РФС в дурдоме или в Сините, что монопенисуально


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№6 Написал: AnK. (Сегодня, 19:36) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Опять какой-то мудрёж начался.
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 19:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
"- Мадам Сортир, а вы никогда не задумывались о том, чтобы поменять фамилию?
- Так мы и поменяли..
- То есть вы поменяли какую-то другую фамилию на Сортир???!!
- Да.
- И что за фамилия была раньше??
- Сральник!
- Круто поменяли.... Круто поменяли!!" (с)
Регистрация: 25.05.2013
№4 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 19:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что за футбол может быть 20 февраля , в декабре 10 числа по идее теплей должно быть
Регистрация: 25.01.2016
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (4)

Не успели опубликовать календарь уже переносы! Составители просто суперпрофи причем каждый год одно и то же!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (3)

пхахахахахха
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 19:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
ослы...
Регистрация: 20.04.2017
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