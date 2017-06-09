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Виталий Мутко: Карасев в ФНЛ? Это глупости, он нормально будет судить

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко опроверг слухи о том, что известный российский арбитр Сергей Карасёв может начать сезон в ФНЛ.

"Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьёзный арбитр. Нам нужен серьёзный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасёва? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость. Карасёв, Безбородов, Егоров — всё это арбитры высокого уровня. Молодёжь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Карасев
Сегодня, 21:25
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№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ясно . Вот вам и новый карманный судейка бомжей..
быстренько мудило переписал его у гнидера


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Nickolas (Сегодня, 22:02) #
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online

идиот!
Регистрация: 6.08.2016
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
главное чтобы он не судил Спартак иначе спрос будет с тебя Виталик
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как прикажут - так и будет. Мегасудьи - карась да иванов. И почему в стране с такими свистками и таким руководителем - футбола нет нихрена?


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
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