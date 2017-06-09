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Виталий Мутко: Карасев в ФНЛ? Это глупости, он нормально будет судить
Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко опроверг слухи о том, что известный российский арбитр Сергей Карасёв может начать сезон в ФНЛ.
"Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьёзный арбитр. Нам нужен серьёзный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасёва? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость. Карасёв, Безбородов, Егоров — всё это арбитры высокого уровня. Молодёжь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьёзный арбитр. Нам нужен серьёзный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасёва? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость. Карасёв, Безбородов, Егоров — всё это арбитры высокого уровня. Молодёжь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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