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Джон Брэдли: Головин – чрезвычайно одаренный игрок

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли отметил, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин – чрезвычайно одаренный игрок.

"Головин – чрезвычайно одаренный игрок. Может, он не самый техничный на планете, как Месси или Роналдинью, зато прекрасно понимает тонкости футбола и не по годам зрел. "Арсенал" – отличный и логичный вектор развития его карьеры. При этом Головину не нужно срываться в Лондон прямо сейчас, если Венгер видит его только на скамейке. Если он подпишет контракт с "Арсеналом" и сразу же вернется в ЦСКА на год, я пойму это. Но только потому, что так делают повсеместно. В целом, для меня странно, когда кто-то покупает футболиста и тут же отправляет его в аренду. Клуб должен развивать игрока внутри коллектива, а не где-то еще", - цитирует Брэдли "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 16:44
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№1 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 16:50) #
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Что то я не видел точных ударов Головина в этом матче(за сборную) и шикарных обостряющих передач,как у Санчеса.может просто не заметил?буду смотреть расшифровку его ттд от Бубнова.а теоретически у нас и Кокорин такой одаренный,прям хоть в Челси отдавай...
Регистрация: 18.08.2011
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