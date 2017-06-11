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Врач ЦСКА: на сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона

Врач ЦСКА Шагабудтин Керимов подчеркнул, что все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона, прибудут на сбор команды в Австрию. Первый этап подготовки "красно-синих" пройдет с 14 по 25 июня.

"Футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона, во время отпуска выполняли и продолжают выполнять рекомендации медицинского штаба нашего клуба. В Австрию 14 июня приедут Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, а также Алан Дзагоев и Аарон Оланаре. Степень участия Дзагоева и Оланаре в тренировках определится после обследований, которые мы проведем уже в Австрии. Что касается Марио Фернандеса, который был прооперирован в Бразилии, сроки его возвращения в общую группу будут определены в начале следующей недели после контрольного осмотра", - цитирует Керимова Bobsoccer.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:24
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