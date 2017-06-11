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Валерий Петраков будет временно тренировать "Томь" без контракта

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков будет временно работать на сборе команды в Томске без контракта.

"Была договоренность, что когда Сергей Анатольевич Жвачкин, губернатор Томской области, будет свободен, мы с ним встретимся и все обсудим. Думаю, контрактные вопросы должны быть решены до 20-го числа. Сборы уже начались, я завтра приеду и начну работу без контракта", - цитирует Петракова ТАСС.

Первый учебно-тренировочный сбор "Томи" начался 10 июня в Томске. Два дня командой руководит тренер по физической подготовке Василий Баскаков, а в понедельник на сбор приедет Петраков. Второй сбор команды также может пройти в Томске.
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 14:41
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