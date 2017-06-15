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Игорь Корнеев: Головину пока ещё рановато в "Арсенал"

Заслуженный тренер России Игорь Корнеев прокомментировал возможный переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в лондонский "Арсенал".

"Он сам почувствует, когда нужно ехать. Мое мнение, что ему пока еще рановато. Видно, что парень находится на правильном пути, он прогрессирует. Чтобы выступать в Англии, нужна стабильность. А уехать туда и полировать лавку… Я не думаю, что это мечта Головина", - цитирует Корнеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Корнеев Головин ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 05:45
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 06:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Правильно.
Пусть Александр еще пару-тройку лет поиграет в ЦСКА... А там видно будет! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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