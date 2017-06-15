Владимир Путин: много легионеров, но есть и позитив - Галицкий проводит большую работу

Президент России Владимир Путин считает что в России слишком много легионеров и мало внимания уделяется вопросам развития детского и юношеского футбола."Надеемся, что наши футболисты будут демонстрировать хорошее качество игры, чего мы от них и желаем. Смогу ли я повлиять на них? Мне не хочется метать громом и молнией. Болельщики ждут лучших результатов от сборной. Когда я говорил со специалистами международного класса и уровня и спрашивал их, будут ли наши футболисты хорошо играть, они отвечали – нет. Почему? Потому что у нас слишком много легионеров, мало внимания уделяется вопросам развития детского и юношеского футбола. Есть и позитивные тенденции. В «Краснодаре» господин Галицкий, с которым мы недавно встречались, проводит большую работу: стадион построил и футбольную школу создал. Там замечательные мальчишки! Они не только в футбол играют, но и в шахматы. Все крупные клубы начали создание программы подготовки молодёжи. Если это будет продолжаться, то у нас появиться и эффективная и радующая болельщиков результатами сборная", — сказал президент РФ в эфире "Прямой линии"