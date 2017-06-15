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Сергей Фурсенко: "Зенит" не ведет переговоров с Денисовым

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб не ведёт переговоров с полузащитником "Локомотива" Игорем Денисовым.

"Всё возможно в этом мире. Переговоры с Денисовым не ведутся.

Мы вернули наших воспитанников. Мы проводим линию, чтобы наши воспитанники играли. Сейчас Сарсания главным образом будет заниматься именно этим. Будут ли ещё подобные приобретения? Посмотрим. Пока мы не ведём переговоров. Может, завтра с кем-то начнём", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Денисов Зенит
Сегодня, 20:10
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:29) #
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Сутормин круче, дерзай, Фурса! smirk
СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО: МЫ ДАННИ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ - ОН В НАШЕМ СЕРДЦЕ
пипец..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:20) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выдохнули joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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