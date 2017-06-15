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Сергей Фурсенко: "Зенит" не ведет переговоров с Денисовым
Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб не ведёт переговоров с полузащитником "Локомотива" Игорем Денисовым.
"Всё возможно в этом мире. Переговоры с Денисовым не ведутся.
Мы вернули наших воспитанников. Мы проводим линию, чтобы наши воспитанники играли. Сейчас Сарсания главным образом будет заниматься именно этим. Будут ли ещё подобные приобретения? Посмотрим. Пока мы не ведём переговоров. Может, завтра с кем-то начнём", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
"Всё возможно в этом мире. Переговоры с Денисовым не ведутся.
Мы вернули наших воспитанников. Мы проводим линию, чтобы наши воспитанники играли. Сейчас Сарсания главным образом будет заниматься именно этим. Будут ли ещё подобные приобретения? Посмотрим. Пока мы не ведём переговоров. Может, завтра с кем-то начнём", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
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