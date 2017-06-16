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Владимир Габулов: на собрании представители ФИФА нам показали нюансы

Представители ФИФА разъяснили игрокам сборной России нюансы работы арбитров на Кубке конфедераций, рассказал вратарь российской команды Владимир Габулов.

"У нас было собрание с представителями ФИФА, нам показали нюансы. На этом турнире будут внедрены видеоповторы, нам показали, когда они будут использоваться и как это выглядит технически", - цитирует Габулова ТАСС.
Теги: Габулов
Сегодня, 21:06
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