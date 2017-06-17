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Зоран Тошич 20 июня приедет на сбор ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич присоединится к армейцам на сборе 20 июня, ситуация с возможностью продления контракта между ним и московским клубом по-прежнему не прояснилась.

"Я поеду на сбор, 20 июня буду на тренировке. И, наверное, там все и обсужу с руководством. Пока никаких новостей (по контракту) нет, ничего не изменилось", - цитирует Тошича ТАСС.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 01:05
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