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На арене "Санкт-Петербург" потек конденсат
В одном из под трибунных помещений арены "Санкт-Петербург", где сегодня пройдет первый матч Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия, случилась протечка, передает "СЭ".
По всей видимости, это не последствия дождей, которых не было в Петербурге уже несколько дней, а конденсат или протечка в системе водоснабжения. На полу под место протечки поставили ведро для сбора жидкости.
По всей видимости, это не последствия дождей, которых не было в Петербурге уже несколько дней, а конденсат или протечка в системе водоснабжения. На полу под место протечки поставили ведро для сбора жидкости.
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