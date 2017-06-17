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На арене "Санкт-Петербург" потек конденсат

В одном из под трибунных помещений арены "Санкт-Петербург", где сегодня пройдет первый матч Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия, случилась протечка, передает "СЭ".

По всей видимости, это не последствия дождей, которых не было в Петербурге уже несколько дней, а конденсат или протечка в системе водоснабжения. На полу под место протечки поставили ведро для сбора жидкости.
Сегодня, 18:12
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№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да, кстати, как стадион, как поле??? Где эти пиз...болы-клоуны? Утерлись, вот и хорошо! smile
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Чего всполошились дураки?
Сказано ведь - поставили ведёрко, непонятно штоли,идиоты confounded тупоголовые!??


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Миру - Мир !
Регистрация: 3.06.2012
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Техническая неполадка на производстве, бывает и исправимо....хуже когда в голове, тогда .....
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:02) #
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Злобный карлик.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
ПОЗООООООООООООООР!)
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давайте, сообщите нам сколько человек мимо унитаза поссали.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это новость!!!!!Автор ты с головой дружишь?
Регистрация: 16.11.2014
№2 Написал: vit (Сегодня, 18:19) #
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  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
стадион открытия КК млять...))) немытое позорище...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 18:18) #
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  •  (5)
online

как интересно....у всех других садиках все нормально?
Регистрация: 26.04.2017
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