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Евгений Гинер: думаю, что с ЦСКА Гончаренко добьется хороших результатов
Виктор Гончаренко сможет добиться с ЦСКА высоких результатов, но его работу нужно оценивать не сейчас, а после того, как он проработает с командой два-три сезона, заявил президент московского клуба Евгений Гинер.
"Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко, хоть и молод, - вдумчивый, грамотный, сильный тренер; я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов", - цитирует Гинера ТАСС.
"Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко, хоть и молод, - вдумчивый, грамотный, сильный тренер; я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов", - цитирует Гинера ТАСС.
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