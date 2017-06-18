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Евгений Гинер: думаю, что с ЦСКА Гончаренко добьется хороших результатов

Виктор Гончаренко сможет добиться с ЦСКА высоких результатов, но его работу нужно оценивать не сейчас, а после того, как он проработает с командой два-три сезона, заявил президент московского клуба Евгений Гинер.

"Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко, хоть и молод, - вдумчивый, грамотный, сильный тренер; я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов", - цитирует Гинера ТАСС.
Теги: Гинер Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 15:04
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№3 Написал: Лидер (Сегодня, 15:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сам играть будет. С Рахимичем на пару - состава-то нет, и денег тоже. "ЦСКА - клуб богатый, просто скупит лучших российских игроков - и все."(с) - 3,14здабол Женька Четыре Пальца. 2007 год stuck_out_tongue_closed_eyes


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:12) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший результат для цска будет 3-4 место в следующем сезоне, в этом прыгнули выше головы, да и Зенит откровенно провалился подарив вторую строчку. Без денег ничего не светит команде Гончаренко
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (2)

если Гинер хоть капельку денег даст на трансферы
Регистрация: 8.01.2017
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