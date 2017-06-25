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Федор Смолов и Газинский получили несколько дней отдыха после Кубка конфедераций

Нападающий Федор Смолов и полузащитник Юрий Газинский, выступавшие за сборную России на Кубке конфедераций — 2017, прибудут в расположение "Краснодара" через несколько дней.

"Оба футболиста получат несколько дней отдыха и присоединятся к команде на сборе в Австрии", - говорится на официальном сайте "Краснодара".
Теги: Смолов Газинский Краснодар
Сегодня, 12:11
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: alexpyat
А Газинский когда успел устать? Или он Черчесу за пивасом весь матч бегал?

я про это тоже подумал, но,если посмотреть с другой стороны, то когда Краснодар был в отпуске - они вкалывали на тренировках в сборной (плюс моральное истощение тоже может быть)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А Газинский когда успел устать? Или он Черчесу за пивасом весь матч бегал?
Регистрация: 23.03.2016
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