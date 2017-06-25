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Жоау Моутинью: мы сумели выйти из группы не только с отличным результатом, но и с отличной игрой
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Андрей Червиченко: наши рассчитывали, что после каждого падения будет назначаться пенальти, как в России (9)
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Федор Смолов и Газинский получили несколько дней отдыха после Кубка конфедераций
Нападающий Федор Смолов и полузащитник Юрий Газинский, выступавшие за сборную России на Кубке конфедераций — 2017, прибудут в расположение "Краснодара" через несколько дней.
"Оба футболиста получат несколько дней отдыха и присоединятся к команде на сборе в Австрии", - говорится на официальном сайте "Краснодара".
"Оба футболиста получат несколько дней отдыха и присоединятся к команде на сборе в Австрии", - говорится на официальном сайте "Краснодара".
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