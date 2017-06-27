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Илья Геркус: "Локомотив" готов помочь Ари с получением гражданства

"Локомотив" окажет помощь нападающему Ари в получении российского гражданства, если это потребуется, сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

"Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на "Локомотиве". Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать. Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Ари Локомотив
Сегодня, 18:08
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