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Шандор Варга: Венгер заплатит за Головина 10-15 миллионов
Известный агент Шандор Варга поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Арсенал".
"Для России будет большим подъемом, если Головин уедет в "Арсенал". Предыдущее поколение Аршавиных и Жирковых уже достаточно давно играло в Англии. Нельзя сказать, что они удачно съездили в Европу, но тогда хотя бы звали, а сейчас не зовут. Только к Головину есть интерес. Для "Арсенала" деньги не проблема — думаю, миллионов 10-15 Венгер заплатит за него, если, конечно, будет уверен в этом игроке. Конечно, руководители "Арсенала" заставляют его тратить деньги, этим летом дали ему 100 млн на трансферы. А Венгер, наоборот, не хочет никого брать по таким ценам, ему интереснее самому найти талант и довести до совершенства. В свое время Арсену навязали, и он вынужден был купить и Месута Озила, и Алексиса Санчеса. Мало таких тренеров — обычно все с трудом выбивают деньги у боссов на трансферы, а Венгер работает иначе", — цитирует Варгу "Спорт День за Днем".
"Для России будет большим подъемом, если Головин уедет в "Арсенал". Предыдущее поколение Аршавиных и Жирковых уже достаточно давно играло в Англии. Нельзя сказать, что они удачно съездили в Европу, но тогда хотя бы звали, а сейчас не зовут. Только к Головину есть интерес. Для "Арсенала" деньги не проблема — думаю, миллионов 10-15 Венгер заплатит за него, если, конечно, будет уверен в этом игроке. Конечно, руководители "Арсенала" заставляют его тратить деньги, этим летом дали ему 100 млн на трансферы. А Венгер, наоборот, не хочет никого брать по таким ценам, ему интереснее самому найти талант и довести до совершенства. В свое время Арсену навязали, и он вынужден был купить и Месута Озила, и Алексиса Санчеса. Мало таких тренеров — обычно все с трудом выбивают деньги у боссов на трансферы, а Венгер работает иначе", — цитирует Варгу "Спорт День за Днем".
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