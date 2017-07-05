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Илья Абаев: работал с Кучуком в "Локомотиве", так что все гладко

Голкипер "Ростова" Илья Абаев рассказал о работе команды на тренировочном сборе.

"Тренировочный процесс мне знаком. Я работал с Леонидом Кучуком и Евгением Ивановым, когда играл в "Локомотиве". Так что сейчас все гладко. Что касается сборов, то первый был направлен на "физику", а во время второго – больше работаем над перехватами и игрой ногами. Нагрузки есть, но нам все равно проще, чем полевым игрокам", - цитирует Абаева официальный сайт клуба.
Теги: Абаев Кучук Ростов
Сегодня, 00:12
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