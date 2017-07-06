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Евгений Алдонин: лимит на легионеров изначально вводился из благих намерений

Известный в прошлом российский футболист Евгений Алдонин прокомментировал изменение лимита на легионеров в РФПЛ.

"С ходу очень сложно оценить это изменение — нужно сначала посмотреть, как это будет реализовываться.

Самое главное, чтобы росли и получали игровую практику наши молодые игроки, а то сейчас иногда получается, что многие перспективные футболисты подписывают большие контракты и после этого сидят на скамейке запасных.

Лимит изначально вводился из благих намерений — чтобы многообещающие ребята вырастали до основных составов.

Для каких клубов будет лучше новый лимит? Думаю, что для тех, у которых хорошо работают школы", - цитирует Алдонина "Газета.ру".
Теги: Алдонин
Сегодня, 00:43
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