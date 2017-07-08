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Хави Гарсия: Манчини видит меня защитником, эта позиция подходит мне по духу

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия подтвердил, что новый главный тренер питерцев Роберто Манчини видит его на позиции защитника.

"Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбэком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.

Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот "Зенит", что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача — завоевать "золото" РФПЛ и добиваться высоких целей в Европе. Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в Лиге Европы", - цитирует Гарсию "Чемпионат.сом".
Теги: Гарсия Манчини Зенит
Вчера, 23:48
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(1)
№2 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
пипец...красные карточки ему обеспечены


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:52) #
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  •  (2)

Увидем.!
Регистрация: 27.07.2016
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