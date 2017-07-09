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Александр Кокорин: мне до капитана "Зенита" ещё очень далеко

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, почему вышел на контрольный матч с «Аустрией» (2:1) с капитанской повязкой, и отметил, что это был единичный случай.

«Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» ещё очень далеко.

В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл её надеть. За минуту до выхода Манчини говорит: «Сегодня капитан — ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан — это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдёт в трудную минуту. Не играл с Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

Я ощущаю себя опытным игроком, всё-таки много игр провёл и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре", — сказал Кокорин в интервью «Чемпионату».
Теги: Кокорин Зенит
Вчера, 23:21
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(0)
№5 Написал: debil (Сегодня, 00:55) #
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Санек все путем капитан мух и дегенерат дзюбка рядом и никакие бабульки вам не помогут просто все просто........
Регистрация: 30.06.2016
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (0)
online

joy


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Кристоф (Вчера, 23:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Переживут ли и этот психологический удар блессинг с утекаем или санитары как обычно успеют вытащить из петли? интрига.
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ничего, будем надеяться, что станешь


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: vit (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а вы выходите каждый со своей повязкой... кули 11 бомж капитанов... и свита из мух...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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