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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Широков: понимаю недовольство ЦСКА, но он проиграл "Ахмату" не из-за арбитра
Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о скандале вокруг матча 8-го тура РФПЛ между "армейцами" и "Ахматом" (0:1).
"Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли "армейцы", что, как правило, им несвойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да ещё и в день рождения клуба. Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство "армейцев", они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно "убивают" судьи.
Соответствует ли Васин уровню ЦСКА? Виктор Гончаренко каждый день видит работу Васина на тренировках, и раз ставит его в состав, значит уровню ЦСКА этот игрок соответствует. Вспомните, как Жору Щенникова "поливали" ещё недавно, а теперь он регулярно забивает. Братья Березуцкие тоже проходили через критику, а потом стали главными защитниками страны", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
"Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли "армейцы", что, как правило, им несвойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да ещё и в день рождения клуба. Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство "армейцев", они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно "убивают" судьи.
Соответствует ли Васин уровню ЦСКА? Виктор Гончаренко каждый день видит работу Васина на тренировках, и раз ставит его в состав, значит уровню ЦСКА этот игрок соответствует. Вспомните, как Жору Щенникова "поливали" ещё недавно, а теперь он регулярно забивает. Братья Березуцкие тоже проходили через критику, а потом стали главными защитниками страны", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
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