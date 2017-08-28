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Широков: понимаю недовольство ЦСКА, но он проиграл "Ахмату" не из-за арбитра

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о скандале вокруг матча 8-го тура РФПЛ между "армейцами" и "Ахматом" (0:1).

"Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли "армейцы", что, как правило, им несвойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да ещё и в день рождения клуба. Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство "армейцев", они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно "убивают" судьи.

Соответствует ли Васин уровню ЦСКА? Виктор Гончаренко каждый день видит работу Васина на тренировках, и раз ставит его в состав, значит уровню ЦСКА этот игрок соответствует. Вспомните, как Жору Щенникова "поливали" ещё недавно, а теперь он регулярно забивает. Братья Березуцкие тоже проходили через критику, а потом стали главными защитниками страны", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков ЦСКА Ахмат
Сегодня, 22:37
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:52) #
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А вообще, о чём это интервью....гол был забит с судейской ошибкой....или нет...КОНЕЧНО ОШИБКА а Широков рассуждает не о чём...Васин конечно игрок не классный ...Братья и Щенников в меньшей степени получили хорошую школу Газзаева...а у Васина ну просто нет футбольной школы ...и думаю не будет...Он т.е. Васин может забить...может два матча классно отыграть, а потом так нас-ёт ....какая уж там сборная...если бы не Гончаренко Он бы так и играл бы в Уфе....для него и для Уфы это было бы лучше.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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