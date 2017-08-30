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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Воронин: я не советую Смолову переезжать в Питер
Бывший нападающий "Байера" и московского "Динамо" Андрей Воронин отметил, что у форварда "Краснодара" Федора Смолова может быть шанс перейти в зарубежный чемпионат.
– Каждый футболист сам решает, чего он хочет. Некоторые думают, что лучше остаться на родине, нежели уезжать в Европу и быть там одним из многих. Я сейчас говорю не конкретно про Смолова, а в целом. Не случайно же мало футболистов из бывшего СНГ чего-то смогли добиться за рубежом… Сказывается и то, что в Европе им приходится идти на понижение зарплаты, а далеко не все к этому готовы.
– Когда общались со Смоловым, почувствовали, что он уже не особо хочет выходить из зоны комфорта?
– Нет. Мы с ним на связи. Насколько я понимаю, Федя хотел бы уехать в Европу. Он был в хорошей форме, два года подряд становился лучшим бомбардиром. Но не все зависит от него. Есть агенты, руководство "Краснодара". Все всегда надо делать вовремя. Я очень хотел бы посмотреть на Смолова и Кокорина в европейском чемпионате.
– По нашим данным, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Смолова сейчас является "Зенит".
– Я не советую Смолову переезжать в Питер.
– Почему?
– А какой смысл менять "Краснодар" на "Зенит"? Ну будешь ты играть в групповом турнире Лиге Европы. И что? "Краснодар" тоже амбициозный клуб, с хорошим президентом, отличной инфраструктурой. Там на Смолова играет вся команда. В "Зените" же Кокора на ходу, тренер верит в него.
"Спорт-Экспресс"
– Каждый футболист сам решает, чего он хочет. Некоторые думают, что лучше остаться на родине, нежели уезжать в Европу и быть там одним из многих. Я сейчас говорю не конкретно про Смолова, а в целом. Не случайно же мало футболистов из бывшего СНГ чего-то смогли добиться за рубежом… Сказывается и то, что в Европе им приходится идти на понижение зарплаты, а далеко не все к этому готовы.
– Когда общались со Смоловым, почувствовали, что он уже не особо хочет выходить из зоны комфорта?
– Нет. Мы с ним на связи. Насколько я понимаю, Федя хотел бы уехать в Европу. Он был в хорошей форме, два года подряд становился лучшим бомбардиром. Но не все зависит от него. Есть агенты, руководство "Краснодара". Все всегда надо делать вовремя. Я очень хотел бы посмотреть на Смолова и Кокорина в европейском чемпионате.
– По нашим данным, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Смолова сейчас является "Зенит".
– Я не советую Смолову переезжать в Питер.
– Почему?
– А какой смысл менять "Краснодар" на "Зенит"? Ну будешь ты играть в групповом турнире Лиге Европы. И что? "Краснодар" тоже амбициозный клуб, с хорошим президентом, отличной инфраструктурой. Там на Смолова играет вся команда. В "Зените" же Кокора на ходу, тренер верит в него.
"Спорт-Экспресс"
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