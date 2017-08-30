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"Амкар" подписал нападающего из клуба 3-го черногорского дивизиона

"Амкар" объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Драго Миловичем, выступавшим за клуб третьего дивизиона чемпионата Черногории.

Подробности соглашения между футболистом и клубом неизвестны.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар Трансферы
Вчера, 23:17
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