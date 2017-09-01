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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Никита Симонян: на сегодняшний день у "Спартака" нет ни игры, ни результата
Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о выступлении "Спартака" на старте сезона.
"Главное, чтобы у "Спартака" была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого. Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания игроков, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты. Если это проглядывается в головах футболистов, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает.
Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьёзное и равнодушное отношение к себе", - цитирует Симоняна ТАСС.
"Главное, чтобы у "Спартака" была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого. Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания игроков, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты. Если это проглядывается в головах футболистов, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает.
Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьёзное и равнодушное отношение к себе", - цитирует Симоняна ТАСС.
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