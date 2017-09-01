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Никита Симонян: на сегодняшний день у "Спартака" нет ни игры, ни результата

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о выступлении "Спартака" на старте сезона.

"Главное, чтобы у "Спартака" была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого. Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания игроков, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты. Если это проглядывается в головах футболистов, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает.

Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьёзное и равнодушное отношение к себе", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 20:06
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(3)
№12 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 21:20) #
  • -1
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online

ilovefootball,

Тонко, молодец. Забыл только рекомендации спартаковского эксперта с отбитой башкой Бубнова, ратовавшего за спартаковские кружева и атакующий футбол, высказываясь против возможного прихода в Спартак Бердыева со своим, всеми надуманным, "автобусом". Так вот, этот ангажированный специалист, рискуя вызвать ярость у болельщиков, призывает Карерру ставить игру ОТ ОБОРОНЫ ВТОРЫМ НОМЕРОМ и в 5 защитников !!! И что странно, НИКТО из фанатов КБ не плюнул в его сторону, забыв и о мифическом спартаковском духе и о забеганиях со стеночками - перекрасились моментально ради результата, хотя годом ранее ратовали лишь за красивый футбол. Ну а питерский Безбородов, почему-то уверен, что срочно назначат и в 9 туре будет вновь свистеть за "Спартак" в матче с "Рубином"... и все начнется сначала.
Регистрация: 25.02.2017
№11 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:19) #
  • +2
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Цитата: Manchester United
этом году вам Спартак делает подарок,

Приелись ваши подарки за 2 десятка лет...Целое поколение на ваших подарках выросло..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:08) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
и теперь надо сбросить обороты.

Если сбросить обороты подразумевается обделываться в каждом втором матче, то это точно мозги.
Может когда Ливерпуль и Севилья показательно отдрючат, может тогда в мозгах что-нибудь зашевелится.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:05) #
  • +2
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online

Спартак не тот, совсем не тот
Каррера бьет тревогу
Как можно было так начать
Известно только богу.
Болелы также не поймут
Че за игра такая?
Мы ж вроде чемпионы плять!?
Ответ никто не знает.
Ответ не знает ни Федун
Ни Промес с Глушаковым
Даже Каррера не поймет
Что за футбол хреновый?
И лишь болелы других клубов
Эту тайну знают
В сезоне этом Спартаку
СУДЬЯ НЕ ПОМОГАЕТ!
Регистрация: 18.03.2013
№8 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:52) #
  • -2
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: ilovefootball
Шо, только заметил? А когда она была, ее давно уже нет, а прошлый год - исключение и подарок от других команд.

в этом году вам завистливым колхозникам Спартак делает подарок,пользуйтесь шансами пока Спартак в не лучшем состоянии,но вам то все равно не грозит чемпионства,вы за всю свою никчемную историю не сподобились не разу)
Регистрация: 9.03.2017
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
сдулся дутый чимпиён


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: scorpion 69
но где эта чемпионская игра которую мы видели в прошлом году? нет ее,

стоп,вы же кричали в том году что у Спартака не было весь сезон чемпионской игры,а теперь оказывается уже была?))
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:39) #
  • -4
  •  (6)
online

Шо, только заметил? А когда она была, ее давно уже нет, а прошлый год - исключение и подарок от других команд. В этом году Спартак чемп уже проеп, осталось не обкакаться в ЛЧ и не опозорить Россию. Вперед, Спартак! Валера, верим!СОРРИ! Каррера - Верим!
Регистрация: 18.03.2013
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
По поводы нет игры ,я не согласен. Результат пока хромает. Но я думаю все наладится . И вообще что то говорить об этом,не имеет смысл. Я уверен,каррера может закрыться и тупо играть от обороны,но его сразу сольют. Переподпишут глушакова ,и все будет ок.

какое нахрен наладится? у вас нет нормальных закупок раз,второе вы до сих пор мните себя чемпионами,но где эта чемпионская игра которую мы видели в прошлом году? нет ее,в третьих у вас на носу корячится ЛЧ и прямо скажу вам там не место(впрочем как и нам и коням,не доросли мы еще до ЛЧ)ваш Федун возомнил себя царем и ничего не делает чтобы играли что в гейропе что внутри отлично PS,минусовать щас начнут,тк свиньи не понимают всей правды на данный момент
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (8)
online

На пенсию пора, уважаемый... В игре Спартака НИЧЕГО не изменилось - просто арбитры пока не тянут команду за уши, как в прошлый сезон, по рекомендации влиятельных болельщиков и решал РФС. Но думаю, после перерыва и перед ЛЧ, все вернется на круги своя и федуновским девочкам начнут поднимать тонус, по команде МУТКО, перед главным европейским турниром... А это значит, что уже в следующем туре команде Бердыева придется вновь, как с "Ростовом" в прошлом чемпионате, ощутить на себе "прелести" арбитража свистуна спартаковского, но из Петербурга, Безбородова, назначаемого на матчи Спартака, когда его нужно выручать, спасая от потери очков. Вот так у них и появлялась игра и результат. Так-что, ждем...с, начиная с назначений арбитров на следующий тур, после чего можно будет сделать ожидаемый прогноз на ходы господина Будогосского, Симоняна и Мутко.
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:22) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
игра как раз есть,но нет результата
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (10)

По поводы нет игры ,я не согласен. Результат пока хромает. Но я думаю все наладится . И вообще что то говорить об этом,не имеет смысл. Я уверен,каррера может закрыться и тупо играть от обороны,но его сразу сольют. Переподпишут глушакова ,и все будет ок.
Регистрация: 27.07.2016
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