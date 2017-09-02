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Эдер: я понял, что в "Локомотиве" не место самодеятельности

Новичок "Локомотива" Эдер поделился первыми впечатлениями от столичного клуба.

"Меня отлично приняли! Все помогали, подсказывали. Понятно, что мне нужно освоиться. Рад, что процесс пошел. Сама тренировка была очень насыщенной и интенсивной. Сёмин? Он тепло меня поприветствовал. Я в курсе, что это настоящая легенда клуба. И по первому занятию почувствовал, с каким огромным желанием он работает. Тренер рассказал немного о Москве, о "Локомотиве". Объяснил, как играет команда, чего ждет от меня лично. Я понял, что в "Локо" не место самодеятельности. Все твои действия должны быть заточены под общую идею. Все линии должны играть компактно, огромное значение уделяется правильному переходу из обороны в атаку и обратно", - цитирует Эдера "Спорт-Экспресс".
Теги: Эдер Локомотив
Сегодня, 00:39
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