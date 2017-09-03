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"Спартак" поздравил Родионова с 55-летием

Сегодня генеральному директору "Спартака", члену совета директоров клуба Сергею Родионову исполняется 55 лет.

Родионов выступал за московский клуб с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 годы, став 5-кратным чемпионом страны (1979, 1987, 1989, 1994) и обладателем Кубка России.

Родионов — лучший бомбардир сезона-1989. Всего он провел за "Спартак" 384 матча и забил 153 гола (второй результат в истории клуба). Кроме того, Родионову принадлежит рекорд результативности "Спартака" в еврокубках — 22 гола.

В составе сборной сыграл 37 матчей, забил 8 голов, был участником ЧМ-1982 и 1986.

В январе 2011 года Родионов стал президентом спартаковской Академии, а в июне 2015-го был назначен генеральным директором "Спартака" и включен в состав совета директоров клуба.

"В этот праздничный день хотим пожелать Сергею Юрьевичу здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний и новых успехов в работе на благо большой спартаковской семьи!" — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
Теги: Родионов Спартак
Сегодня, 10:04
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№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слушай , позорник , памятник будет , отличный памятник . У вас то легенд нет , ставить некому , правда ? А про своих звёзд- ветеранов и отношение к ним - тебе лучше промолчать , за умного , может , сойдёшь .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Лучше памятник обещанный Федору Черенкову поставьте,позорники.
Регистрация: 27.07.2013
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