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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" поздравил Родионова с 55-летием
Сегодня генеральному директору "Спартака", члену совета директоров клуба Сергею Родионову исполняется 55 лет.
Родионов выступал за московский клуб с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 годы, став 5-кратным чемпионом страны (1979, 1987, 1989, 1994) и обладателем Кубка России.
Родионов — лучший бомбардир сезона-1989. Всего он провел за "Спартак" 384 матча и забил 153 гола (второй результат в истории клуба). Кроме того, Родионову принадлежит рекорд результативности "Спартака" в еврокубках — 22 гола.
В составе сборной сыграл 37 матчей, забил 8 голов, был участником ЧМ-1982 и 1986.
В январе 2011 года Родионов стал президентом спартаковской Академии, а в июне 2015-го был назначен генеральным директором "Спартака" и включен в состав совета директоров клуба.
"В этот праздничный день хотим пожелать Сергею Юрьевичу здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний и новых успехов в работе на благо большой спартаковской семьи!" — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
Родионов выступал за московский клуб с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 годы, став 5-кратным чемпионом страны (1979, 1987, 1989, 1994) и обладателем Кубка России.
Родионов — лучший бомбардир сезона-1989. Всего он провел за "Спартак" 384 матча и забил 153 гола (второй результат в истории клуба). Кроме того, Родионову принадлежит рекорд результативности "Спартака" в еврокубках — 22 гола.
В составе сборной сыграл 37 матчей, забил 8 голов, был участником ЧМ-1982 и 1986.
В январе 2011 года Родионов стал президентом спартаковской Академии, а в июне 2015-го был назначен генеральным директором "Спартака" и включен в состав совета директоров клуба.
"В этот праздничный день хотим пожелать Сергею Юрьевичу здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний и новых успехов в работе на благо большой спартаковской семьи!" — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
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