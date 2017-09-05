СМИ: Оганесян предложил руководителям "Арарата" выкупить клуб, но получил отказ

Учредитель "Арарата" Валерий Оганесян, который на данный момент находится в Грузии, направил своих представителей в Москву на переговоры с нынешними руководителями клуба. Экс-президент московской команды предложил им выкупить права на владение "Араратом", единственным учредителем которого является он сам.Нынешние руководители и спонсоры клуба от этой идеи отказались и вышли из проекта, но при этом рассчитались с тренерским штабом, игроками и с администрацией футбольного клуба.Напомним, ранее появилась информация, что "Арарат" в скором времени будет расформирован, а ближайшая домашняя игра с "Рязанью" станет последней для столичной команды. В конце августа в "Арарате" сообщили, что Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей и покинул Россию.