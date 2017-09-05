Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Оганесян предложил руководителям "Арарата" выкупить клуб, но получил отказ

Учредитель "Арарата" Валерий Оганесян, который на данный момент находится в Грузии, направил своих представителей в Москву на переговоры с нынешними руководителями клуба. Экс-президент московской команды предложил им выкупить права на владение "Араратом", единственным учредителем которого является он сам.

Нынешние руководители и спонсоры клуба от этой идеи отказались и вышли из проекта, но при этом рассчитались с тренерским штабом, игроками и с администрацией футбольного клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что "Арарат" в скором времени будет расформирован, а ближайшая домашняя игра с "Рязанью" станет последней для столичной команды. В конце августа в "Арарате" сообщили, что Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей и покинул Россию.

"Чемпионат.сом"
Теги: Оганесян Арарат
Сегодня, 18:46
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
не удивило .....не чистые на руку оганесяны вдруг вкладываются в русский футбол? пусть и с названием экзотическим...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
tiki,
я думал намного позже это случится. ) Ну через годик хотя бы.
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а все гадали в начале лета - дотянут ли хотя бы до ФНЛ, а тут всё оказалось куда быстрее
впрочем, никто не удивлен, как мне кажется
вопрос лишь стоял в одной форме: КОГДА?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.