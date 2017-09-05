Сергей Умнов: у нас есть опыт работы с активными фанатами, в том числе и "Спартака"

Полиция Петербурга готова к обеспечению правопорядка 17 сентября: на этот день футбольная премьер-лига назначила два матча 10-го тура чемпионата России. Обе игры пройдут на стадионах Петроградского района.Руководитель регионального ГУ МВД Сергей Умнов заявил, что петербургская полиция работает во взаимодействии с футбольным союзом. Также главк с 2011 года проводит планомерную работу с самими клубами, которые по закону должны обеспечивать безопасность на стадионах: набирать достаточное количество волонтеров, планировать передвижение потоков болельщиков на аренах перед и после матчей. И полиция не только жестко проверяет исполнение этих требований, но и оказывает, по словам Умнова, содействие."Порядок за периметром стадионов — наша задача. Как болельщики будут собираться к «Петровскому» и «Санкт-Петербургу», а потом расходиться, на контроле ГУ МВД. Проблем я здесь не вижу", – отметил генерал.Умнов признал, что есть команды, среди которых и "Спартак", болельщики которых могут создать некую напряженность своим поведением, но и у петербургской полиции есть опыт в работе с такими активными фанатами.