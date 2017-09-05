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Вячеслав Матюшенко: взяли после Гутора Юрченко - и решили, что вратарь-иностранец нам не нужен

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о причинах ухода белорусского голкипера команды Александра Гутора.

"Мы изначально Гутора не покупали, он пришел к нам свободным агентом. Рассчитывали на него, но потом получилось так, что мы взяли Давида Юрченко. Поэтому решили, что вратарь-иностранец нам не нужен и расстались", — цитирует Матюшенко "Спорт день за днем".
Теги: Юрченко Тосно
Сегодня, 23:05
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