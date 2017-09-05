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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Украины проиграла Исландии (1)
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23:05
Вячеслав Матюшенко: взяли после Гутора Юрченко - и решили, что вратарь-иностранец нам не нужен
Вячеслав Матюшенко: взяли после Гутора Юрченко - и решили, что вратарь-иностранец нам не нужен
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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Вячеслав Матюшенко: взяли после Гутора Юрченко - и решили, что вратарь-иностранец нам не нужен
Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о причинах ухода белорусского голкипера команды Александра Гутора.
"Мы изначально Гутора не покупали, он пришел к нам свободным агентом. Рассчитывали на него, но потом получилось так, что мы взяли Давида Юрченко. Поэтому решили, что вратарь-иностранец нам не нужен и расстались", — цитирует Матюшенко "Спорт день за днем".
"Мы изначально Гутора не покупали, он пришел к нам свободным агентом. Рассчитывали на него, но потом получилось так, что мы взяли Давида Юрченко. Поэтому решили, что вратарь-иностранец нам не нужен и расстались", — цитирует Матюшенко "Спорт день за днем".
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