Александр Самедов: изменился ли Каррера в последнее время? Для меня - нет

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера в последнее время для него лично не изменился.– Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.– Я этого не вижу.– Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.