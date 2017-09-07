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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: изменился ли Каррера в последнее время? Для меня - нет
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера в последнее время для него лично не изменился.
– Каррера изменился в последнее время?
– Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.
– То есть дистанция между футболистами не увеличилась?
– Я этого не вижу.
– А куда же делись общие снимки после матчей?
– Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.
"Спорт-Экспресс"
– Каррера изменился в последнее время?
– Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.
– То есть дистанция между футболистами не увеличилась?
– Я этого не вижу.
– А куда же делись общие снимки после матчей?
– Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.
"Спорт-Экспресс"
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