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Александр Самедов: изменился ли Каррера в последнее время? Для меня - нет

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера в последнее время для него лично не изменился.

– Каррера изменился в последнее время?

– Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.

– То есть дистанция между футболистами не увеличилась?

– Я этого не вижу.

– А куда же делись общие снимки после матчей?

– Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Каррера Спартак
Сегодня, 06:33
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