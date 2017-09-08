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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: буду недоволен, если "Спартак" выйдет в плей-офф ЛЧ с плохой игрой
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что будет недоволен, если его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, показывая при этом плохую игру.
"Рассуждая здраво, было бы хорошо к концу сезона вернуться в первую тройку, чтобы вновь выступить в Лиге чемпионов. При этом мы, конечно, отдадим всё ради победы в чемпионате. К тому же есть Кубок России, который я считаю важным турниром. Обратное говорят те, кто не может выиграть этот трофей.
Нашу группу в Лиге чемпионов нельзя назвать непроходимой. Но у нас молодая команда, которая не привыкла к такому большому турниру. "Марибор" и "Севилья" имеют побольше опыта, они привыкли играть через два дня на третий или через три на четвертый. Свою роль играет не только физический, но и ментальный фактор. Держать концентрацию на протяжении нескольких матчей подряд довольно сложно. Постараемся максимально выложиться. Но важно понимать, что я никогда не довольствуюсь результатом. Если мы выйдем в плей-офф и не будем играть хорошо, отдаваться полностью, я буду недоволен.
У нас много футболистов сборных. Думаю, они привыкли к матчам подобного уровня. Возможно, нам будет не хватать командного опыта в таком турнире, но у "Спартака" уже есть психология победителя", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Рассуждая здраво, было бы хорошо к концу сезона вернуться в первую тройку, чтобы вновь выступить в Лиге чемпионов. При этом мы, конечно, отдадим всё ради победы в чемпионате. К тому же есть Кубок России, который я считаю важным турниром. Обратное говорят те, кто не может выиграть этот трофей.
Нашу группу в Лиге чемпионов нельзя назвать непроходимой. Но у нас молодая команда, которая не привыкла к такому большому турниру. "Марибор" и "Севилья" имеют побольше опыта, они привыкли играть через два дня на третий или через три на четвертый. Свою роль играет не только физический, но и ментальный фактор. Держать концентрацию на протяжении нескольких матчей подряд довольно сложно. Постараемся максимально выложиться. Но важно понимать, что я никогда не довольствуюсь результатом. Если мы выйдем в плей-офф и не будем играть хорошо, отдаваться полностью, я буду недоволен.
У нас много футболистов сборных. Думаю, они привыкли к матчам подобного уровня. Возможно, нам будет не хватать командного опыта в таком турнире, но у "Спартака" уже есть психология победителя", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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